Pagelle Napoli-Torino: i voti del primo tempo

NAPOLI TORINO PAGELLE PRIMO TEMPO / Bella partita al San Paolo, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Il Torino parte molto forte (Ospina da brividi dopo 2 minuti), sfiora anche il gol ma poi il Napoli inizia via via a prendere campo e va in vantaggio con una zuccata di Manolas.

Azzurri in controllo della situazione, molto bene da vertice basso, uno dei più attesi.

NAPOLI

Ospina 5,5

Di Lorenzo 6

Manolas 7

Maksimovic 6,5

Hysaj 6

Fabian 6

Lobotka 6,5

Zielinski 6,5

Politano 6

Milik 6

Insigne 6





TORINO

Sirigu 6

Izzo 6

Nkoulou 6

Bremer 5,5

De Silvestri 6

Baselli 6

Rincon 6

Lukic 5,5

Ansaldi 5,5

Zaza 5,5

Belotti 5