CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO MERET LOZANO / Torino come Barcellona e prima ancora il Brescia: il Napoli di Gattuso che cambia con i granata presenta alcuni punti fermi che sanno di bocciatura.

neanche questa sera saranno in campo: il tecnico calabrese ha fatto seguire le parole ai fatti e dopo le dichiarazioni in conferenza stampa ha lasciato in panchina il portiere e l'attaccante. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

A difendere la porta dei partenopei sarà ancora una volta Ospina, che si lascia preferire per capacità di guidare la difesa e di partecipare all'azione giocando con i piedi; il messicano, invece, è stato definito non congeniale al tipo di gioco scelto da Gattuso, soprattutto per l'apporto in fase difensiva. La motivazione delle due esclusioni sembra preludere ad una svolta nel mercato estivo: nel caso in cui l'allenatore fosse confermato, per Meret e Lozano una permanenza diventerebbe difficile. Al portiere non mancano le pretendenti, partendo dall'Inter che cerca un portiere per sostituire il 35enne Handanovic, più difficile - almeno dal punto di vista dei costi - la cessione a titolo definitivo considerati gli oltre 40 milioni spesi in estate. Una matassa da dipanare sempre che nel finale di stagione i due calciatori non riescano a fare breccia e conquistare Gattuso.