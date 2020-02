JUVENTUS MILAN SARRI RABIOT / Niente Juventus-Inter domani sera per l'emergenza sanitaria sul coronavirus, con la squadra bianconera che è scesa comunque in campo questo pomeriggio alla Continassa per una seduta d'allenamento agli ordini di Maurizio Sarri.

Lavoro fisico, partitella ed esercitazioni divise per reparti pere compagni, che domani avranno una giorno di riposo per poi tornare in campo lunedì e preparare la sfida dicontro il. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Alla sessione odierna ha regolarmente partecipato Adrien Rabiot, che ha smaltito la leggera contusione al calcagno accusata nella sfida di Champions League con il Lione e che lo aveva costretto ad un lavoro personalizzato venerdì. Il centrocampista francese è quindi pienamente recuperato in vista della semifinale di ritorno contro i rossoneri di Pioli, in programma mercoledì sera all'Allianz Stadium.