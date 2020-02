SERIE A JUVENTUS INTER PISTOCCHI / Maurizio Pistocchi critica i vertici del calio italiano. Il celebre giornalista ha commentato la decisione di rinviare cinque gare di Serie A, tra le quali Juventus-Inter: "Ci sono tutti gli elementi per dire che questo è un campionato totalmente irregolare.

L’unica strada possibile, percorribile a mio modo di vedere era quella delle partite a porte chiuse, da subito, non c’erano altre alternative, anche perchè il rinvio delle partite comporta un sovraccarico del calendario non sopportabile - le parole di Pistocchi riportate da 'malpensa24.it' - Che senso ha giocare adove pure sono stati registrati casi di Coronavirus e poi rinviare le altre? Mercoledì c’è il ritorno di Coppa trache sembra si giochi regolarmente ed è un’altra cosa che non sta in piedi: ci rendiamo conto dell’assurdità della situazione? Non è possibile che si giochi regolarmente a porte aperte nello stesso stadio nel quale tre giorni prima hai rinviato una partita. Le istituzioni del calcio non sono adeguate a quelle che le sono le esigenze di quella che è la quarta azienda del paese. Troppe liti da cortile". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

