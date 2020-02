PREMIER LEAGUE WATFORD LIVERPOOL DEULOFEU / Infortunio shock in Premier. Poco dopo la mezz'ora di Watford-Liverpool, gara valevole per la 28esima giornata di Premier, Gerard Deulofeu ha avuto uno scontro di gioco con van Dijk avendo decisamente la peggio. All'ex Milan si è girato il ginocchio destro, è finito a terra manifestando grandissimo dolore. E' intervenuta la barella che lo ha trasportato fuori dal terreno di gioco.

Al suo posto è entrato l'ex Juve Pereyra. Per Deulofeu si tratta chiaramente di un infortunio molto serio, che potrebbe costringerlo a chiudere anzitempo la stagione. Nel caso sarebbe una 'mazzata' pesantissima per la formazione di, in piena lotta per evitare la retrocessione in Championship.

