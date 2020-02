SERIE A SAMPDORIA VERONA TOTI / Riflessioni in corso su Sampdoria-Verona, match di Serie A in programma lunedì sera.

Il governatore ligure Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto sta accadendo nelle ultime ore: "E' ancora in corso qualche riflessione sullo svolgimento della partita Sampdoria-Verona in programma lunedì sera a Genova, perchè si gioca a Genova, che da lunedì sarà una zona 'verde', ma c'è la possibilità che possano seguirla anche tifosi provenienti dalla vicina Savona. Decideremo domani - le sue parole riportate da 'Ansa' - L'obiettivo mio e del sindaco Bucci è di fare giocare la partita a porte aperte". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

