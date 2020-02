CALCIOMERCATO INTER MARCOS ALONSO / L'Inter è intenzionata a rinforzare le fasce anche nel prossimo calciomercato estivo. In particolare quella di sinistra visti i problemi fisici di Asamoah, il quale potrebbe essere ceduto, il rendimento non entusiasmante di Biraghi - che verrà sicuramente acquistato a titolo definitivo considerati gli accordi con la Fiorentina - e l'età di Young oggi il titolare. Per l'inglese dovrebbe essere esercitata l'opzione di rinnovo del contratto...

L'obiettivo sarà uno 'specialista' del ruolo, esperto ma non troppo in là con gli anni: il nome in pole era già a gennaio e sarebbe ancora lo spagnolo, spagnolo in forza al Chelsea

Calciomercato Inter, Alonso si prende il Chelsea e si complica ulteriormente

Non sarà semplice strappare il classe '90 ai 'Blues', anche perché nelle ultime settimane, un po' a sorpresa, ha acquisito un ruolo importante nello scacchiere della squadra allenata da Lampard. Nelle ultime tre partite, compresa quella disastrosa di Champions contro il Bayern in cui è stato pure espulso, l'ex Fiorentina ha giocato sempre titolare. La terza proprio oggi, contro il Bournemouth, con doppietta decisiva (il secondo gol a cinque dal termine e con la squadra sotto) per il 2-2 finale. Abramovich già non ha fatto e crediamo che nemmeno farà sconti per il cartellino di Alonso, desiderio in primis di Conte nel mirino a quanto pare pure del Barcellona. Valutazione minima sui 30 milioni di euro.

