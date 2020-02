Hoffenheim-Bayern Monaco, striscione shock in tribuna! | Partita sospesa

HOFFENHEIM BAYERN MONACO STRISCIONE / Grave episodio durante Hoffenheim-Bayern Monaco, gara valevole per la 24a giornata di Bundesliga. Verso il minuto 66, sul risultato di 6 a 0 per i ragazzi di Flick, sugli spalti, nel settore ospiti, sono apparsi striscioni offensivi nei confronti di Dietmar Hopp, prprietario dell'Hoffenheim. L'arbitro Christian Dingert ha quindi deciso di interrompere il match: in campo sono entrati invece i dirigenti bavaresi, che hanno chiesto ai loro sostenitori di eliminare gli striscioni offensivi. Una volta ripresa, però, la gara ha subito una nuova sospensione per lo stesso motivo, prima di riprendere ancora con i giocatori disposti a centrocampo intenti a un possesso palla sterile fino al fischio finale.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, il Bayern si tutela | Vietate foto con i tifosi

Come riporta 'Sky Sport', si attendono decisioni ufficiali dalla Bundesliga, che potrebbe anche comminare ai bavaresi la sconfitta per 3 a 0 a tavolino. Le offese dei tifosi verso il presidente Hopp sarebbero scaturite dalla sua concezione di business nel mondo del calcio, incentrato, a loro parere, più su fini economico-commerciali che sportivi.

LEGGI ANCHE >>> Bayern, summit post Chelsea con Flick | Le ultime di CM.IT