LAZIO BOLOGNA INZAGHI / La Lazio si gode il primo posto in classifica, dopo la vittoria contro il Bologna. Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, raggiante a 'Sky': "Primo posto adesso? Me lo avessero detto avrei risposto che la vedevo difficile - ha spiegato - Ma sin da inizio stagione ero molto fiducioso. So i ragazzi che alleno e so cosa possono darmi. Riduttivo parlare solo di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Parlerei del gruppo, ho lasciato in panchina giocatori come Vavro e Caicedo che meritavano di essere in campo. Ma il gruppo accetta tutte le scelte che faccio.

Aspetti negativi di oggi? Gli avversari in campo ci sono sempre, il Bologna era pericoloso. Oggi è stata una gara preparata bene, il vantaggio nel primo tempo doveva essere più ampio e nella ripresa, per loro merito, abbiamo sofferto un po'. Abbiamo vinto una Supercoppa e una Coppa Italia in tre anni, stiamo facendo un bel percorso e ora siamo in vetta con merito. Dicono tutti che è il nostro anno, forse volevano vincere dei trofei e noi lo abbiamo fatto al posto loro...Corsa scudetto? E' un sogno che vorrei rivivere dopo averlo vinto da giocatore. Spero di non perdere giocatori importanti ma possiamo sopperire, non dimentichiamo che da due gare siamo senza un giocatore chiave come. Gare rinviate? Abbiamo un problema più grande, serve la prevenzione per debellare l'emergenza".