CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Nell'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' Zvominir Boban ha spalancato un portone alla permanenza al Milan di Ibrahimovic anche nella prossima stagione: "Tutti vedono l’impatto che Zlatan ha avuto. E’ un giocatore speciale, e non credo ci siano dubbi che dovremmo affrontare già ora un possibile rinnovo per la prossima stagione, al di là del risultato finale della squadra".

Calciomercato Milan, Ibrahimovic può salutare: ecco il motivo

Il prolungamento del contratto si può certamente fare, ma al momento è tutt'altro che scontato perché molto probabilmente legato proprio al futuro dello stesso Boban nonché di Paolo Maldini.

Un futuro tutto da scrivere, in verità ad oggi più lontano dal Milan viste le dichiarazioni 'bomba' del croato contro Gazidis che ha preso contatti con Rangnick senza prima parlarne con la dirigenza : "Non avvisarci è stato irrispettoso e inelegante - ha tuonato Boban - Non è da Milan, almeno quello che ricordavo fosse il Milan. Conabbiamo già parlato, ma per il bene del Milan, è certamente necessario che il meeting con la società avvenga al più presto". Difficile pensare a una permanenza di Ibrahimovic in un Milan senza Maldini e soprattutto senza Boban, colui il quale lo ha convinto a tornare. Se invece dovessero restare entrambi, perlomeno il croato, vincendo così la 'guerra' interna contro il manager ex Arsenal, ecco che il fuoriclasse potrebbe davvero proseguire e chissà anche chiudere la sua carriera in maglia rossonera.

