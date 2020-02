LAZIO BOLOGNA PAGELLE / La Lazio continua a vincere e con la vittoria 2-0 sul Bologna vola in testa alla classifica. Voti alti per i biancocelesti, sugli scudi più di tutti Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Correa. Il Bologna lotta ma naufraga con alcuni giocatori, tra cui Danilo, in balia degli attaccanti capitolini.

LAZIO

Strakosha 7 - Comunica bene con la difesa. Nega il gol a Soriano e Palacio da posizione ravvicinata.

Patric 6,5 - Fa ripartire bene l’azione. Attento nelle coperture.

Luiz Felipe 6 - Con l’assenza di Acerbi tocca a lui comandare il reparto. Bene nel complesso.

Radu 6,5 - Orsolini lo pressa sempre, se la cava con l’esperienza.

Lazzari 7 - Spina nel fianco sulla destra. Quando accelera, è imprendibile.

Milinkovic 7 - Classe e fisicità nel mezzo. Prezioso.

Leiva 7 - Punto di riferimento. Argina le incursioni avversarie con facilità.

Luis Alberto 7 - Pericoloso sui calci piazzati. Sblocca il risultato con un destro dal limite. Gioca bene, nonostante sia condizionato da un infortunio. Dal 60’ Parolo 6 - Si limita al compitino. Più che correre, rincorre gli avversari, ma è utile alla causa.

Jony 6,5 - Appena riceve il pallone crossa. Non affonda quasi mai.

Correa 7 - Si divora un gol in avvio. Si rifa pochi minuti dopo segnando il 2-0. Dal 75’ Cataldi 6,5 - Con il suo ingresso la squadra torna ordinata e precisa. Arma in più.

Immobile 6,5 - Poca precisione sotto porta nel primo tempo. Gioca per la squadra e non si risparmia. Dall’83’ Caicedo s.v.

All. Simone Inzaghi 7 - La sua squadra ha le idee chiare fin dall’inizio, anche se l’assenza di Acerbi si sente in difesa, e sa soffrire.

BOLOGNA

Skorupski 6 - Non può nulla sui gol di Luis Alberto e Correa: il tiro dell’argentino è deviato da Danilo.

Tomiyasu 5,5 - Dalla sua zona di campo arrivano pochi pericoli. Fa quel che può. Segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Palacio.

Bani 5 - In difficoltà quando Immobile duetta con Correa e Luis Alberto.

In balia degli eventi.- Devia in porta il tiro di Correa che vale il raddoppio biancoceleste. Le avanzate dei biancocelesti lo mandano in tilt. Da rivedere. Dal 70’ Skov Olsen 5,5 - Combina poco o nulla. Presenza.Denswil 4,5 - Lazzari fa quello che vuole sulla destra. Non difende e non affonda. Accorcia le distanze, ma commette fallo di mano: rete annullata.Poli 5,5 - L’impegno c’è, ma non basta. Tanta corsa e poca qualità.Schouten 5,5 - E’ costretto a ricorrere al fallo per limitare gli attacchi della Lazio. Cala con il passare dei minuti. Dal 57’ Sansone 5,5 - Prova a darsi da fare, ma i risultati non sono quelli sperati.Orsolini 5,5 - In costante pressing su Radu. Il sinistro è temibile, ma la mira non c’è. Dal 58’ Santander 5,5 - Non incide nell’economia dell’incontro.Soriano 5,5 - Spreca a tu per tu con Strakosha sul punteggio di 1-0 per la Lazio.Barrow 5,5 - Tiene in apprensione la retroguardia laziale. Prova la conclusione da fuori area senza successo.Palacio 5 - Non ha vita facile con Luiz Felipe. Strakosha si supera su un suo tentativo. Spento.All. Mihajlovic 6 - Viene accolto con grande affetto dai suoi ex tifosi. La squadra capitola davanti alla qualità della Lazio.

Arbitro: Abisso 7,5 - Dirige bene una gara non complicata. Buona la gestione dei cartellini. Giusto annullare la rete di Denswil per fallo di mano e quella di Tomiyasu per fuorigioco di Palacio.





TABELLINO

LAZIO-BOLOGNA 2-0

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (dal 60’ Parolo), Jony; Correa (dal 75’ Cataldi), Immobile (dall’83’ Caicedo). A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Silva, Vavro, D. Anderson, Lukaku, A. Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo (da 70’ Skov Olsen), Denswil; Poli, Schouten (dal 57’ Sansone); Orsolini (dal 58’ Santander), Soriano, Barrow; Palacio. A disp.: da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Baldursson, Dominguez, Medel, Juwara. All.: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Abisso (sez. di Palermo)

Reti: 18’ Luis Alberto (L), 21’ Correa (L)

Note: Ammoniti: Bani (B),Schouten (B), Danilo (B), Santander (B)