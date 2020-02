Serie A, Lazio-Bologna 2-0: Luis Alberto più Correa e Inzaghi va in testa!

SERIE A LAZIO BOLOGNA / Lazio inarrestabile. Gli uomini di Simone Inzaghi battono anche il Bologna all'Olimpico e piombano in testa alla classifica. I biancocelesti chiudono l'incontro già tra il diciottesimo e il ventunesimo minuto grazie all'uno-due firmato da Luis Alberto e Correa.

Nella ripresa si sveglia la formazione diche trova pure i gol della rimonta con, ma entrambe le marcature vengono poi giustamente annullate rispettivamente per fallo di mano dello stesso difensore e fuorigioco di Palacio autore dell'assist per il terzino. La Lazio resterà in testa, con due punti di vantaggio, almeno fino al prossimo weekend, dato che - come noto - non si disputerà l'atteso Juventus-Inter . Il sogno scudetto pere compagni diventa sempre più qualcosa di concreto, intanto ora sono loro a dover essere inseguiti.

26a Giornata

LAZIO-BOLOGNA 2-0

18' Luis Alberto, 21' Correa