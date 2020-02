JUVENTUS INTER ESCLUSIVO MAZZOLA / La notizia del giorno è il rinvio di Juventus-Inter e di altre quattro gare di Serie A che avrebbero dovuto disputarsi a porte chiuse. Le partite in esame verranno recuperate il 13 maggio. Una decisione, come dichiarato dal ministro dello Sport Spadafora, presa per evitare la disputa delle gare in stadi vuoti e senza pubblico. Il rinvio ha scatenato la bufera sui social da parte dei tifosi dell'Inter e non solo.

Dichiarazioni polemiche anche da parte di Marotta per un rinvio evitabile , ma nel mondo nerazzurro c'è chi si dice d'accordo con la decisione presa dalla Lega Serie A. Raggiunto dai microfoni di Calciomercato.it , Sandro, storica bandiera interista, si è espresso a favore del rinvio, per tutelare lo spettacolo sul campo. "In linea di massima credo che il rinvio sia una decisione giusta - ha spiegato - Juventus-Inter è una partita di una tale importanza per la quale dev'essere tutto a posto, per farla disputare nelle migliori condizioni possibili".

