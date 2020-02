LAZIO BOLOGNA DENSWIL / La Lazio resta avanti 2-0 sul Bologna, anche se nel giro di pochi minuti i rossoblù hanno segnato per ben due volte.

In entrambe le occasioni, però, il gol è stato annullato: la prima, a firma, per il tocco col braccio (poi faccia e pallone in rete) del difensore post respinta; la seconda per fuorigioco iniziale di, autore della sponda per il destro al volo di