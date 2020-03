REAL MADRID-BARCELLONA DIRETTA LIGA TEMPO REALE CRONACA LIVE MESSI SERGIO RAMOS ZIDANE SETIEN - Mentre in Serie A il derby d'Italia, Juventus-Inter, è stato rinviato al 13 maggio a causa dell'emergenza coronavirus, in Spagna va in scena il Clasico, Real Madrid-Barcellona.

CLASSIFICA LIGA:

I padroni di casa, guidati da Zinedine, sono reduci dalla sconfitta interna nell'andata degli ottavi di finale dicontro ildi Pep, mentre nella Liga sono al secondo posto, a due punti proprio dai rivali di sempre. Di contro, i blaugrana di Quiquearrivano all'appuntamento dopo aver pareggiato nell'impegno europeo sul campo deldi Gennaroper 1-1, conche ha calcato per la prima volta il prato del 'San Paolo'. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Santiago Bernabeu'.

Barcellana 55, Real Madrid 53, Siviglia 46, Getafe 45, Atletico Madrid 44, R. Sociedad 43, Valencia 41, Villarreal 38, Granada 37, Athletic 34, Levante 32, Osasuna e Alaves 31, Betis 30, Valladolid 29, Eibar 27, Celta 25, Maiorca 22, Leganes e Espanyol 20.