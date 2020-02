Calciomercato Juventus, futuro Higuain: segnali per il rinnovo

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / La Juventus entra nella parte finale della stagione, decisiva su tutti i fronti in gioco: campionato, Coppa Italia e Champions League. Molti i protagonisti in bianconero che si giocano tutto, compresa la permanenza in squadra. Discorso che vale anche per Gonzalo Higuain, autore di una stagione fin qui piuttosto positiva, ma con il contratto in scadenza nel 2021.

'Tuttosport' racconta dei contatti in corso tra la dirigenza e Nicolas, fratello-agente del giocatore, per iniziare a definire ciò che sarà. Discorsi che andranno finalizzati entro la fine della stagione, per evitare che il 'Pipita' inizi la prossima stagione potendo, in teoria, liberarsi a zero.

