SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato, duello Juve-Inter per Milinkovic!

SONDAGGIO CM.IT CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILINKOVIC SAVIC / Il duello Juventus-Inter è stato rinviato sul campo, ma rimane vivo, anche in ottica futura e per quanto riguarda il calciomercato. Le due squadre, in estate, pronte a sfidarsi ancora, dopo i duelli recenti per Eriksen e Kulusevski.

Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su Twitter quale sarà il nome più caldo per entrambe le compagini. Oltre il 50% ha votato per, che sta disputando un campionato di livello assoluto con la maglia della. A seguire,, che per il 34% dei votanti sarà il principale terreno di scontro. Più staccati(10,6%) e(4,7%)