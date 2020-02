Coppa Italia, Juventus-Milan verso le porte aperte

COPPA ITALIA JUVENTUS MILAN / Juventus-Milan dovrebbe giocarsi a porte aperte, ma con la sola presenza dei tifosi residenti in Piemonte. Si va verso questa decisione, nell'ottica dell'emergenza coronavirus, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia prevista per mercoledì 4 marzo.

La notizia filtra, stando a 'La Stampa', dal vertice in corso in queste ore a cui sta prendendo parte il presidente della Regione Piemonte, Alberto

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti

Serie A, rinviate Juventus-Inter e altre quattro gare