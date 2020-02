Lecce-Atalanta, Liverani durissimo: "Gare rinviate? Decisioni senza senso"

LECCE ATALANTA LIVERANI / Parole durissime del tecnico del Lecce, Fabio Liverani, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta. L'allenatore dei pugliesi si è scagliato contro la decisione di rinviare Juventus-Inter e altre quattro gare in Serie A.

"Decisioni senza senso - ha spiegato - Riportano a galla quel lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire. Si tutelano solo quelle 4-5 squadre che hanno interessi in ballo. Tifosi bergamaschi in trasferta a Lecce? Fatico a trovare una linearità in ciò che è stato deciso. Le regole dovrebbero essere uguali per tutti, ma mi astengo dal commentarle ulteriormente. Altrimenti qualcuno che è permaloso potrebbe lamentarsi".

