Fantacalcio, è caos rinvii | Le possibili soluzioni

FANTACALCIO RINVII CAMPIONATO SERIE A/ E' caos nel campionato di Serie A con la questione rinvii e di conseguenza anche per il Fantacalcio, con i turni delle varie leghe frammentati o annullati. I fantallenatori cercano possibili soluzioni per ovviare alle situazioni, decisamente spinose, createsi nelle ultime due giornate.

Le possibili soluzioni sono molteplici. A partire dalla più drastica, ovvero l'annullamento delle due giornate, e giocando, si spera nella normalità, quelle restanti. Si potrebbe oppure attendere i recuperi, situazione meno complicata per le sfide che si rigiocheranno il 13 maggio, a differenza di quelle dello scorso turno. Infine c'è l'ipotesi 6 politico, decisamente penalizzante però, per chi ha elementi delle 10 squadre coinvolte ad esempio in questa giornata.