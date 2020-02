JUVENTUS INTER RINVIATA MAROTTA/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato Beppe Marotta, ad dell'Inter dopo il rinvio del match contro la Juventus: "In premessa dico che come cittadino c'è una situazione di emergenza ed è normale che dobbiamo avere grande rispetto della salute di ogni cittadino. E' chiaro che ci troviamo a dover confrontarci nell'ottica di dover pianificare il campionato italiano, che da domenica scorsa ha subito alcuni rinvii. La decisione della Lega può essere comprensibile, ma dall'altra sono già preoccupato perché se dovesse essere prolungato il blocco, mi chiede come si possano gestire alcune partite della prossima giornata. Vengono coinvolte alcune squadre che hanno poi anche delle partite europee, veramente siamo in una situazione difficile".

Marotta ha poi aggiunto: "Quello che noi come Inter abbiamo chiesto è di convocare un'assemblea con urgenza, i temi devono salvaguardare il giusto equilibrio e la continuità di questo campionato.

Come detto prima ci tengo a sottolineare la priorità della tutela di tutti, poi quando torniamo a parlare di calcio cerchiamo di farlo nel migliore dei modi con un criterio univoco ed armonioso. In questo momento sono molto preoccupato, è una cosa difficile alla luce di un calendario compresso di impegni. Non vedo altre via d'uscita se non questo, la mia è una preoccupazione da dirigente ed ecco perché abbiamo chiesto di convocare un'assemblea. Io non voglio fare polemiche, la Lega ha deciso così però questo criterio si lega anche ad altre partite.. Siamo in un momento delicato e credo che lo sport venga sicuramente dopo, però facendo autocritica la cosa poteva essere affrontata prima senza decisioni dell'ultimo momento".

Infine Marotta ha concluso: "Non voglio aprire una polemica, mi rimetto ad un consiglio, io dico che il principio è quello di rispettare tifoserie e cittadini, ma tutto poteva essere gestito meglio. Oggi vediamo un calcio molto compresso in termini di impegni, e quindi è normale che bisogna rivedere l'organizzazione. Chiaramente io sono per esempio favorevole ad una Serie A a 18 squadre piuttosto che a 20, questa situazione ci deve far riflettere cercando degli spazi infrasettimanali liberi anche per le prossime stagioni".