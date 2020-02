CAGLIARI ROMA FONSECA / Nel programma della 26a giornata di Serie A sconvolto dai rinvii di Juventus-Inter e delle altre gare a porte chiuse, la Roma scenderà in campo a Cagliari in una sfida fondamentale per la corsa al quarto posto che vale la Champions. Il tecnico giallorosso Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia del match, Calciomercato.it ha seguito per voi le dichiarazioni salienti dell'allenatore portoghese.

VERETOUT E PEROTTI - "Abbiamo avuto poco tempo per recuperare da una gara difficile, ma la squadra mi sembra stia bene e motivata. Perotti è debole in questo momento, la vedo difficile per domani. Veretout ha un piccolo problema a un piede, ma complessivamente sta bene".

CONDIZIONE E RITMI ALTI - "Cerchiamo di giocare sempre a ritmi alti per accelerare in partita. I numeri hanno dimostrato che corriamo molto, ma credo che in questo momento dobbiamo anche gestire i momenti delle gare. Non dobbiamo perdere la palla facilmente per non correre all'indietro e recuperarla, dobbiamo scegliere cosa fare a seconda dei momenti".

OBIETTIVO CHAMPIONS - "Credo nella rimonta perché sono ottimista, le possibilità ci sono.

Non penso che l'da qui alla fine non perda punti, ma noi dobbiamo fare meglio. Vedo che il gruppo ci crede insieme a me, dobbiamo continuare a lavorare".

EUROPA LEAGUE E POSTICIPI - "Ne stiamo parlando da un po' ma non voglio che questo sia una scusa. Ho detto la mia opinione perché me l'hanno chiesta ed è la verità, non avendo mai giocato al lunedì abbiamo avuto sempre poco tempo per recuperare".

GARE RINVIATE - "Penso che le autorità stiano facendo del loro meglio per prendere decisioni in un momento difficile, dobbiamo fidarci tutti di ciò che fanno. Poi può esserci un problema di regolarità sportiva messa in dubbio, credo sarebbe stato giusto giocare tutti o nessuno".

FUTURO SOCIETA' - "Non credo che i giocatori ne siano stati influenzati. Sui numeri del bilancio, non sono un economista, non posso parlarne. Ma questa situazione non condiziona la squadra".

DIAWARA E PELLEGRINI - "Pellegrini mi sembra stia bene, ci parlo tutti i giorni. Sta recuperando dall'infortunio ed è la cosa importante. Diawara migliora ogni giorno, speriamo che prossimamente possa darci una mano. La prossima settimana potrebbe esserci".

DZEKO E PASTORE - "Pastore vive una situazione da cui stiamo cercando di recuperarlo. Nell'ultima settimana è migliorato molto, vedremo prossimamente. Dzeko? Domani gioca Kalinic".