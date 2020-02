Juventus-Inter, ipotesi rinvio | Le possibili date per il recupero

JUVENTUS INTER RINVIO DATE RECUPERI/ Non c'è ancora la certezza che, la sfida di domani fra la Juventus di Maurizio Sarri e l'Inter di Antonio Conte si giochi regolarmente a porte chiuse. L'ipotesi del rinvio infatti, nonostante avesse perso terreno nelle ultime ore, resta viva, ma le eventuali date per un recupero sembrano davvero non facili da trovare fra Champions League, Europa League, Coppa Italia e gli imminenti Europei di giugno.

Al momento, Juventus ed Inter dovrebbero giocare le loro sfide di ritorno delle semifinali di Coppa Italia rispettivamente il 4 ed il 5 marzo con la finalissima in programma il 13 maggio. La Vecchia Signora inoltre, il 17 marzo sarà impegnata nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, mentre l'Inter nelle prossime settimane sarà alle prese con la doppia sfida contro il Getafe. Da non escludere inoltre il fatto che l'Inter debba ancora recuperare il match interno contro la Sampdoria, rinviato durante lo scorso turno. Si potrebbe magari far slittare la data delle semifinali di Coppa Italia, per consentire di giocare la finale il 20 maggio e un recupero il 13 maggio, ma non sembra facile vista l'incombenza del doppio evento. Si attendono comunque comunicazioni ufficiali.