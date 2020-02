CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ICARDI / In attesa di capire se domani sera scenderanno in campo in un match che si preannuncia decisivo nella lotta scudetto, Inter e Juventus continuano ad animare il mercato in vista della prossima estate. Diversi i nomi in ballo contesi dai due club ma i bianconeri sono pronti ancora una volta a tentare l'assalto per Mauro Icardi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, la Juventus non molla Icardi: Paratici 'conta' sul Psg

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' la Juventus resta in agguato e monitora con particolare attenzione gli sviluppi del matrimonio tra Icardi e il Paris Saint Germain.

Calciomercato Inter, Juve su Icardi: Higuain libera il posto

Nonostante i 19 gol realizzati in 29 presenze, il club francese non è ancora sicuro del riscatto dell'argentino, il cui rendimento è calato nelle ultime settimane dopo un inizio promettente. Anche il feeling connon è più come quello di inizio stagione. Lo stesso giocatore potrebbe mettere il veto alla permanenza a Parigi, scegliendo di non prolungare oltre l'esperienza in Ligue 1, ma allo stesso tempo potrebbe rappresentare l'unico modo per trasferirsi poi a Torino.è ben consapevole che una trattativa con l'Inter sarebbe complicatissima, per questo Icardi potrebbe prima essere acquistato dal Psg per poi essere ceduto alla Juventus.

Per liberare spazio ad Icardi servirebbe prima cedere qualcuno là davanti, e tutti gli indizi in casa Juventus conducono a Higuain. Come riportato da 'Tuttosport', entro il mese di giugno verrà presa una decisione sul futuro del 'Pipita' che ha il contratto in scadenza nel 2021. Paratici, insieme al fratello-agente di Higuain, dovrà decidere se andare avanti fino alla scadenza o separarsi a un anno dalla scadenza del contratto.

