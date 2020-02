Juventus-Inter, rischio effetto domino | Al vaglio un nuovo calendario

JUVENTUS INTER RINVIO CORONAVIRUS/ La questione Coronavirus continua a tener banco per il match fra Juventus ed Inter, in programma domani sera in un Allianz Stadium a porte chiuse.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', l'ipotesi di un ulteriore rinvio starebbe perdendo terreno, ma nel caso venisse posticipata, la stessa sorte dovrebbe toccare agli altri match senza tifosi, ovvero: Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Brescia, Milan-Genoa e Parma-SPAL. Per le ultime notizie---> clicca qui!

Al vaglio ci sarebbe infatti un calendario alternativo per riuscire ad agevolare eventuali recuperi. Il ministro Spadafora starebbe valutando la possibilità dei rinvii, mentre la Juventus vorrebbe lo spostamento per non perdere introiti legati a circa 5 milioni di euro. Nonostante ciò, i bianconeri sono normalmente al lavoro per organizzare l'evento in attesa di comunicazioni ufficiali.