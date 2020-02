EMERGENZA CORONAVIRUS CONTAGI GOVERNO / L'emergenza del Coronavirus non dà tregua all'Italia. Continua a salire senza sosta il bilancio dei contagi in Italia per una situazione che sta bloccando l'intero paese. I casi sono saliti a 889, la metà dei quali senza sintomi, i morti invece sono 21 con i quattro decessi confermati ieri dalla Regione Lombardia.

19.48 - Juventus-Milan di Coppa Italia, in programma mercoledì all'Allianz Stadium, si giocherà a porte aperte ma sarà vietato l'accesso ai tifosi provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

19.37 - La Juventus ha ufficialmente sospeso, momentaneamente, le attività dell'under 23. "Il motivo sono i nuovi casi di contagio al COVID-19, emersi in queste ultime ore fra i giocatori della U.S. Pianese, che i bianconeri hanno affrontato lo scorso 23 febbraio al “Moccagatta” di Alessandria".

19.00 - Il governatore ligure Giovanni Toti ha parlato di Sampdoria-Verona: "Decideremo domani. L'obiettivo mio e del sindaco Bucci è di fare giocare la partita a porte aperte".

17.38 - Il Presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio: "Da lunedì tutte le attività possono ripartire con gradualità ma evitando assembramenti. Con ingressi contingentati al museo, posti uno si uno no al cinema.

Dunque tutti i decreti vengono meno da lunedì".

17.10 - Lunedì riapriranno le scuole in Liguria, fatta eccezione per la provincia di Savona, come annunciato dal presidente della Regione

15.50 - Fino all'8 marzo, eventi sportivi solo a porte chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna: è quanto filtra dalla riunione in corso tra i presidenti delle Regioni e il Governo

15.25 - Scuole chiuse per un'altra settimana in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna: l'annuncio da parte dei presidenti delle Regioni

14.55 - Juventus-Milan si potrebbe giocare a porte aperte: le ultime sulla semifinale di Coppa Italia dal vertice in Regione Piemonte

13.26 - L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato del rinvio del derby d'Italia contro la Juventus: QUI le sue parole.

13.21 - Sale a tre il numero dei casi positivi a Fiumicino. I tre, dello stesso nucleo familiare, sono ora ricoverati all'Isitituto Spallanzani di Roma.

12.13 -Rinviato al 13 maggio il derby d'Italia, Juventus-Inter. Non si giocheranno neanche le altre quattro gare previste a porte chiuse. Lo ha comunicato la Lega.

11.20 - E' ancora viva l'ipotesi dei rinvii per l'imminente turno di Serie A. Stando a quanto riportato dal 'Corriere della Sera', se Juventus-Inter dovesse slittare, allora verrebbero rinviate anche le altre sfide.

10.00 - La partita tra Juventus-Inter è a rischio rinvio: la Lega Serie A vorrebbe evitare di disputare il match a porte chiuse, evitando così una perdita di immagine nel mondo. A rischio anche le partite per cui sono state disposte le porte chiuse. La decisione è attesa in mattinata.