EMERGENZA CORONAVIRUS CONTAGI GOVERNO / L'emergenza del Coronavirus non dà tregua all'Italia. Continua a salire senza sosta il bilancio dei contagi in Italia per una situazione che sta bloccando l'intero paese. I casi sono saliti a 889, la metà dei quali senza sintomi, i morti invece sono 21 con i quattro decessi confermati ieri dalla Regione Lombardia.

11.20 - E' ancora viva l'ipotesi dei rinvii per l'imminente turno di Serie A.

Stando a quanto riportato dal 'Corriere della Sera', se Juventus-Inter dovesse slittare , allora verrebbero rinviate anche le altre sfide.

10.00 - La partita tra Juventus-Inter è a rischio rinvio: la Lega Serie A vorrebbe evitare di disputare il match a porte chiuse, evitando così una perdita di immagine nel mondo. A rischio anche le partite per cui sono state disposte le porte chiuse. La decisione è attesa in mattinata.