Cecchi Gori, è ancora caos! Ordine di carcerazione per 8 anni

VITTORIO CECCHI GORI CARCERAZIONE BANCAROTTA FRAUDOLENTA/ Dopo la conferma della condanna nella giornata di ieri per 8 anni, secondo quanto si afferma per bancarotta fraudolenta, Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina di Gabriel Omar Batistuta, è stato arrestato in seguito ad un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti.

La vicenda sembrerebbe legata al crac della casa di produzione cinematografica, Safin, che avrebbe generato una bancarotta da ben 24 milioni di euro. E' quindi ancora caos per Vittorio Cecchi Gori per il quale, i tempi del Franchi gremito per la Fiorentina a caccia dello scudetto, sono soltanto un lontano ricordo.