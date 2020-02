INTER JUVENTUS MORATTI / In vista della sfida di domani sera in programma a Torino tra Juventus e Inter, Massimo Moratti, ex numero uno nerazzurro, si è concesso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per presentare il match: "Gara a porte chiuse? Non ricordo precedenti in questo senso. L’assenza del pubblico rende ancora più complicato fare un pronostico, perché non si può sapere come le squadre reagiranno a una situazione così anomala. Credo che dovremo approfittarne di questa situazione". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il sogno scudetto: "La Juve è in un anno di transizione, dopo tanto tempo con lo stesso tecnico si deve ritrovare. Lo si è visto anche a Lione. E soprattutto noi siamo cresciuti rispetto agli anni scorsi. Squadra forte e l’allenatore c’è. Conte è il valore aggiunto, sono rimasto impressionato dalla cura dei dettagli".

Fattore Lukaku: "Non sappiamo come sarebbe andata con Icardi, ma Lukaku sta facendo vedere cose che nessuno immaginava. È un grandissimo uomo squadra.

Se poi ci aggiungiamo che segna parecchio...".

Il futuro di Lautaro: "Lui non si discute, sono sicuro che tornerà presto il vero Toro. Magari già da domani. Clasuola? Quello che conta alla fine è la volontà del giocatore".

Il colpo Eriksen: "Un fuoriclasse, capace di calciare alla grande con entrambi i piedi. Ha quei lampi improvvisi che ti fanno vincere le partite".

La polemica: "La sfida difficile da digerire resta la sfida del ‘98, ai tempi di Simoni. Se ci fosse stato il Var? Non credo sarebbe cambiato, dietro alla Var c’è comunque un altro arbitro. Probabilmente avrebbero negato il fallo di Iuliano su Ronaldo e dato il rigore sul ribaltamento di fronte".

