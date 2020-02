Juventus, Dybala e quel 'no' che ha fatto felice l'Inter!

JUVENTUS DYBALA INTER MANCHESTER UNITED LUKAKU/ Ora è un punto fermo della squadra di Maurizio Sarri, ma sembrava soltanto ieri quando, nell'ultima estate di calciomercato, Paulo Dybala era ad un passo dall'addio alla Juventus per approdare al Manchester United, in uno scambio che avrebbe coinvolto l'argentino e Romelu Lukaku, centravanti nel mirino anche della nuova Inter di Antonio Conte.

Dybala però, al momento delle conclusioni, ha detto 'no' bloccando la trattativa e favorendo l'Inter che, da quel momento, avrebbe avuto strada libera per Lukaku, come riportato da 'Tuttosport'.