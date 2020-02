CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA SUAREZ / Il Barcellona continua a corteggiare Lautaro Martinez: la dirigenza bluagrana ha deciso di puntare con decisione al numero 10 dell'Inter, considerato il profilo giusto per età e qualità a cui affidare l'eredità pesante in attacco di Luis Suarez al fianco di Lionel Messi. Proprio 'La Pulce' nelle ultime settimane ha speso parole d'elogio e ammirazione nei confronti del suo connazionale, ma dalla Spagna arrivano ulteriori parole che spaventano i tifosi nerazzurri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro tra Real, Barça e rinnovo: ultime CM.IT

Calciomercato, non solo Messi: anche Suarez spaventa l'Inter.

Questa volta a parlare è proprio Luis Suarez: l'attaccante uruguaiano del Barcellona, che verrebbe proprio sostiuito da Lautaro, ai microfoni di 'Rac1' ha parlato così del 'Toro': “Lautaro ha grandissime qualità, lo ha mostrato sia all’Inter che con la maglia della nazionale Argentina. È un giocatore che al secondo anno in Italia sta giocando ad un livello eccezionale. Le decisioni non vengono prese dai giocatori, però io sto dicendo da due anni che sarebbe bello portare qui a Barcellona un giovane attaccante per adattarsi al meglio quando me ne andrò via. Acquistare nuovi giocatori è positivo perché ti rende competitivo e più consapevole di voler giocare. Sono consapevole di quanti anni ho e devo regolarmi sempre di più. La competizione è salutare e fa bene a tutta la squadra”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Inter, rischio rinvio: oggi la decisione | Tutti i possibili scenari

Inter, Handanovic scalpita: la decisione di Conte per la Juventus