JUVENTUS INTER RINVIO / L'emergenza del coronavirus si sta ripercuotendo in maniera importante anche nel mondo del calcio.

Al momento la Serie A rimane ferma alla decisione comunicata giovedì sera: cinque partite a porte chiuse, compresa la sfida scudetto in programma domani sera traCome riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sono in corso ancora alcune riflessioni circa su un possibile rinvio del Derby d'Italia per evitare una perdita d'immagine del Paese e del calcio italiano all'estero. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Juventus-Inter, rischio rinvio: oggi la decisione | Tutti i possibili scenari

Sarebbero 170 i paesi collegati ma è chiaro che rinviare le partite a porte chiuse, tra cui Juventus-Inter, rappresenta un rischio troppo grande per tutto il campionato: trovarsi non con una, ma con due giornate e mezzo da recuperare, è uno scenario altamente ingestibile. La decisione però, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', verra presa dal governo dopo il confronto con la commissione scientifica e le regioni e da questo dialogo dipenderanno le scelte della Lega di A, che è l’autorità titolata per prendere la decisione finale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

