INTER JUVENTUS HANDANOVIC / Antonio Conte e i tifosi dell'Inter sono pronti a riabbracciare Samir Handanovic: il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dal 1' in occasione della sfida scudetto in programma domani sera a Torino contro la Juventus. Un match troppo importante per il presente dell'Inter, un appuntamento a cui Samir proprio non è intenzionato a rinunciare.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ieri il numero uno nerazzurro è sceso in campo ad Appiano indossando i guanti, con una fasciatura rigida vicino al mignolo sinistro infortunato, e tornando a parare. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Inter, Eriksen out contro la Juve | La mossa anti-Ronaldo di Conte

Inter, Handanovic scalpita: la decisione di Conte per la Juventus

Il test è stato positivo. Filtra grande ottimismo dall'ambiente nerazzurro, lo staff medico ha assicurato sulle condizioni fisiche del portiere che si è a messo a completa disposizione di Conte. Oggi ci sarà un nuovo allenamento con la mano sinistra che sarà sottoposta ad ulteriori sollecitazioni. Handanovic non corre alcun rischio dal punto di vista medico, il recupero è stato lento proprio per scongiurare possibilità di ricadute. Ma la decisione finale sarà presa solo domenica mattina, nel ritiro di Torino.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, clamorosa decisione di Sarri | Un big fuori contro l'Inter

Calciomercato Inter e Napoli, pericolo Real | Il Madrid pensa al grande colpo