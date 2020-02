CALCIOMERCATO MILAN BOBAN IBRAHIMOVIC / Dopo il durissimo attacco rifilato a Ivan Gazidis destinato a far parlare di sè, Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, nella seconda parte dell'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sui principali temi di calciomercato che tengono banco in casa rossonera. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A partire dal futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Tutti vedono l’impatto che Zlatan ha avuto. E’ un giocatore speciale, e non credo ci siano dubbi che dovremmo affrontare già oggi un possibile rinnovo per la prossima stagione, al di là del risultato finale della squadra".

Il retroscena sullo svedese: "L’ha chiamato prima Paolo e poi ho continuato io anche per il fatto della lingua e il carattere balcanico che abbiamo. E’ stato divertente quando mi ha chiamato verso le 10 di sera per la vigilia di Natale dicendo: 'Boban, congratulazioni al Milan, avete preso Ibrahimovic. Buon Natale e a presto'. Comunque, l’ok di Londra è arrivato quasi subito.

I rinnovi d Kjaer e Begovic: "Sono giocatori di esperienza che hanno reso più solido il Milan, è probabile che lo possano fare anche nelle prossime stagioni".

Il mercato estivo: "E' stato molto dinamico e alla fine positivo, poi c’è stato un inizio del campionato molto insoddisfacente per il quale ci prendiamo tutte le responsabilità, dopo di che il cambio di allenatore, e la costruzione di una base solida per un progetto che è stato pensato per almeno tre anni".

Gli scenari per il futuro: "La proprietà deve essere chiara sia nel budget che negli obiettivi. In sintesi: noi rispettosi delle esigenze di equilibrio economico finanziario per garantire una sana e corretta gestione della società, la proprietà rispettosa dei risultati sportivi affidati a chi rappresenta la storia e i valori di un grande club. Al momento non sappiamo che margini avremo".

