MANCHESTER CITY LAPORTE GUARDIOLA / Non c'è pace in questa stagione per Aymeric Laporte. Il difensore del Manchester City, da poco rientrato dopo uno stop di quasi cinque mesi, ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio nell'ultima sfida di Champions contro il Real Madrid.

"In questi casi sono previste tre settimane o un mese di stop", ha annunciato Pepin conferenza stampa. L'allenatore spagnolo sarà così costretto a fare di nuovo a meno del forte centrale francese per le prossime settimane.

