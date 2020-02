CALCIOMERCATO NAPOLI LEANDRINHO BRAGANTINO / Come anticipato nella scorsa settimana da Calciomercato.it, il Napoli saluta Leandrinho. È infatti ufficiale la cessione in prestito dell'attaccante brasiliano, che torna in patria al Red Bull Bragantino. Questo l'annuncio del club: "Oggi si gioca, ma è anche il giorno di ufficializzare un rinforzo.

Leandrinho arriva in prestito fino al 30 giugno, con un'opzione di acquisto al termine di questo periodo".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli-Torino, da Lozano a Ghoulam: Gattuso fa chiarezza

Napoli-Torino, ESCLUSIVO Ferrante: "Belotti sarebbe perfetto per il tridente di Gattuso"