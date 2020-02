LEEDS SQUALIFICA CASILLA / Maxi squalifica in Inghilterra. Kiko Casilla, portiere del Leeds United ex Real Madrid, è stato squalificato per ben 8 giornate a causa di insulti razzisti rivolti ad un avversario, l'attaccante Jonathan Leko.

L'episodio risale allo scorso 28 settembre nella sfida tra la squadra die il. In una nota ufficiale il Leeds ha preso le distanze e affermato di non tollerare alcuna forma di discriminazione all'interno del club, ma anche chiarito che l'estremo difensore spagnolo ha sempre negato di aver rivolto commenti razzisti agli avversari.

LEGGI ANCHE >>> Tottenham, Son in quarantena | Parla Mourinho