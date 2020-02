INTER JUVENTUS RONALDO ERIKSEN / Antonio Conte studia le mosse per il match scudetto contro la Juventus.

Ieri contro ilsi è visto qualche esperimento del tecnico dell, con i nerazzurri che per diversi frangenti della gara si sono schierati con la linea a quattro in difesa, mentreagiva da classico trequartista.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Eriksen | Retroscena United

Inter-Juventus, Eriksen rischia l'esclusione

La novità rispetto alle ultime uscite potrebbe essere la titolarità nelle retrovie di D'Ambrosio, che all'occorrenza può allargarsi a destra per cambiare sistema difensivo e seguire da vicino Cristiano Ronaldo. Oltre a Godin in questo caso resterebbe fuori anche Bastoni, mentre tra i pali c'è fiducia sul recupero di capitan Handanovic. Capitolo Eriksen. Il danese sta prendendo sempre più confidenza con le alchimie di Conte e anche contro i bulgari è stato uno dei migliori nella fila interiste. Tutto questo però potrebbe non bastare: Vecino resterebbe ad oggi favorito per una maglia da titolare a centrocampo, insieme ai titolarissimi Barella e Brozovic.