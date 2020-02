JUVENTUS INTER PJANIC / Periodo complicato per Miralem Pjanic. Il bosniaco della Juventus è lontanissimo dai suoi standard e anche nella trasferta di Lione in Champions League non ha inciso in mezzo al campo nello scacchiere di Sarri. L'ex Roma come tanti altri compagni di reparto è sul banco degli imputati, con i '150 passaggi' a partita invocati dal tecnico in estate che restano una chimera. Clicca Qui per ulteriori aggiornamenti sul calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, salta l'affare con l'Inter | Tutta colpa di...

Juventus-Inter, Pjanic non gira: mossa Bentancur

Pjanic sta deludendo le attese dopo un confortante inizio di stagione e adesso anche il suo futuro sotto la Mole è in bilico per giugno. Il 29enne centrocampista non figura più tra gli incedibili di Paratici e anche per le prossime gare dei bianconeri potrebbe perdere il posto in squadra. Pjanic rischierebbe di restare fuori già nel match scudetto contro l'Inter, con Sarri che strarebbe pensando a Bentancur davanti la difesa. Il giovane uruguaiano non ha sfigurato quando è stato impiegato nel ruolo di 'pivote' e potrebbe soffiare il posto al numero 5 per la partitissima con la formazione di Conte. Ramsey e Matuidi andrebbero a completare il reparto mediano vista anche la possibile defezione di Rabiot, in attesa del ritorno a tempo pieno di un senatore come Khedira. Come per tutta la Juve, anche a Pjanic serve una scintilla per riprendersi la scena.