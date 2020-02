Calciomercato Milan, le ULTIME di CM.IT sul futuro di Rebic

CALCIOMERCATO MILAN REBIC / Sono bastate poche partite ad Ante Rebic per conquistare il Milan. Da vero e proprio oggetto misterioso nella prima parte di stagione, l'attaccante croato è diventato in breve tempo l'uomo decisivo della squadra di Pioli. In questi mesi è così cambiata anche la volontà del club rossonero nei suoi confronti: secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l'Eintracht Francoforte chiede sempre 40 milioni di euro per la cessione del 26enne al termine del prestito biennale. La società tedesca dovrà infatti riconoscere il 50% della sua futura rivendita alla Fiorentina e al momento non fa sconti.

Il Milan, dal canto suo, punta comunque a trovare una formula per confermare il centravanti croato a lungo, ma attenzione anche alle sirene della Premier League. Rebic ha molti estimatori anche in Inghilterra e non si escludono offerte dai club inglesi. Tutte le news di calciomercato e non solo:

