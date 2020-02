CALCIOMERCATO JUVENTUS AOUAR CHELSEA / Houssem Aouar ha incantato nel match contro la Juventus. Il gioiello del Lione ha dimostrato il suo valore nella sfida di Champions League, fornendo anche l'assist per il gol decisivo di Tousart.

I bianconeri hanno messo da tempo gli occhi sul giocatore, che sarà sotto la lente d'ingrandimento dianche nel match di ritorno.

Calciomercato Juventus, Aouar nel mirino del Chelsea

Il presidente dei francesi Aulas chiede almeno 50 milioni di euro per il classe '98, cifra che stando al 'Daily Express' il Chelsea sarebbe disposto a spendere per portare la prossima estate alla corte di Lampard il giocatore. Il tecnico dei 'Blues' vuole rivoluzionare la squadra e dopo Ziyech punterebbe su un altro profilo di qualità come il giovane transalpino. La sfida di Champions ha accesso i riflettori su Aouar: la Juve è avvertita.