CALCIOMERCATO ROMA MANCINI VERETOUT / C'erano pochi dubbi a riguardo, adesso è anche ufficiale. La Roma ha riscattato Mancini e Veretout rispettivamente da Atalanta e Fiorentina. A darne l'annuncio è il club giallorosso attraverso la relazione semestrale conclusasi a dicembre 2019. Il difensore e il centrocampista diventano così di proprietà della Roma dopo il verificarsi delle condizioni per gli obblighi di riscatto.

Calciomercato Roma, Mancini e Veretout a titolo definitivo | Le cifre

L'ex viola è stato acquistato nel calciomercato estivo con la formula del prestito di 1 milione di euro e obbligo a 16 milioni, oltre al pagamento di un corrispettivo variabile fino ad un massimo di 2 milioni, mentre Mancini è arrivato in prestito oneroso a 2 milioni di euro con l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 13 milioni e un corrispettivo variabile fino a massimo 8 milioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

