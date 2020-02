Calciomercato Juventus, ancora Ronaldo: "Sono felice. Speriamo di..."

CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO/ Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Cristiano Ronaldo, stella mondiale della Juventus, ha parlato della gestione di Maurizio Sarri: "Questo è il calcio, alcune cose che proviamo in allenamento ci riescono ed altre no, ma non parlerei di un momento drammatico, passo dopo passo miglioriamo come squadra. Ovviamente rispettiamo le idee del mister e facciamo di tutto per raggiungere i migliori risultati". Per le ultime notizie---> clicca qui!

Sulla Champions: "Paura? Non credo. La Champions League è una competizione difficile, ma al ritorno avremo i nostri tifosi e siamo fiduciosi di potercela fare".

Sulla pressione: "Magari a volte sento più pressione essendo Cristiano, ma sono preparato, concentrato, sempre pronto con i miei compagni e le cose migliori devono ancora arrivare".

Sull'Inter: "E' una grande partita, un derby come Barcellona-Real Madrid. E' sempre bello giocare contro le grandi squadre.

Cercheremo di ottenere un grande risultato, non siamo ovviamente felici dell'assenza dei tifosi, ma dobbiamo vincere perché giochiamo in casa e sono fiducioso".

Sulle porte chiuse: "Per me è strano giocare in uno stadio vuoto, noi giochiamo per i fan. Penso che non sarà bello, ma la salute è la cosa più importante e anche in questo contesto la Juventus si è preoccupata per la situazione ed ha rispettato le direttive che sono arrivate".

Sul record: "Ho battuto tanti record, arrivano in maniera naturale. E' un bel primato, ma non sono preoccupato per questo, non è la mia priorità, che è invece quella di giocare bene con i miei compagni e raggiungere la vittoria".

Sulla Juventus e sulle sue sensazioni: "E' un bel traguardo, arrivare a 1000 partite significa che i miei sacrifici sono stati ripagati e spero di giocarne altre 100. E' un bel numero. Sono felice, gioco nella migliore squadra in Italia, con i migliori giocatori, speriamo di vincere dei trofei anche quest'anno. Individualmente sono molto contento".

Infine ha chiosato in italiano: "Ciao tifosi juventini, domenica giocheremo e vinceremo per voi, forza Juve!"