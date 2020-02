NAPOLI TORINO GATTUSO MERTENS KOULIBALY / Sono 22 i convocati scelti da Rino Gattuso per la sfida in programma domani tra Napoli e Torino. Gli azzurri puntano alla vittoria, mentre i granata sono a caccia di punti preziosi per ritrovare fiducia.

Il tecnico dei partenopei non potrà ancora contare su Kalidou: il centrale senegalese resta indisponibile e fuori dalla lista dei convocati. Presente invece Dries, che ha recuperato dalla botta subita contro il, che lo ha costretto a lasciare il campo per infortunio.

I convocati:

Meret, Ospina, Karnezis; Manolas, Ghoulam, Mario Rui, Di Lorenzo, Maksimovic, Hysaj, Luperto; Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Lobotka; Lozano, Milik, Mertens, Politano, Insigne, Callejon.