CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA MANCHESTER UNITED SOLSKJAER / Prima il rinnovo, poi l'addio. Sembra essere questo il destino di Federico Chiesa. Il giocatore classe 1997 è pronto a firmare un nuovo contratto sino al 2024 con la Fiorentina, ma dopo la firma non è affatto detto che il suo futuro possa restare tinto di viola. Sul giocatore c'è da tempo l'interesse della Juventus, che sogna di strapparlo alla concorrenza e portarlo a Torino.

Una missione però non facile, soprattutto per i rapporti non idilliaci tra la nuova proprietà viola e il club bianconero. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Ecco allora che sarebbe pronto ad approfittarne il Manchester United. Chiesa è un profilo particolarmente gradito soprattutto al tecnico Solskjaer, che ha inviato fidati scout a visionare dal vivo il giocatore viola. Lo riferisce il 'Daily Mail', che sottolinea come Simon Wells, fidato uomo del manager norvegese, fosse in tribuna al Franchi contro il Milan per valutare attentamente il talentuoso giocatore italiano. La testata britannica sottolinea come l'interesse del Manchester United nei confronti del ragazzo sia in costante crescita nelle ultime settimane e un possibile affondo in estate potrebbe essere alquanto probabile. Possibile costo dell'operazione: 70 milioni di euro: Commisso ha già aperto le porte, sottolineando come sarà difficile la parmanenza a Firenze del giocatore.

