Tottenham, Son in quarantena | Parla Mourinho

TOTTENHAM SON MOURINHO/ Heung-Min Son, attaccante del Tottenham, sarà messo in quarantena dopo il viaggio fatto in Corea del Sud per un'operazione al gomito. A darne l'annuncio è stato Josè Mourinho, manager della società londinese, che ha parlato della misura preventiva in linea con quelle adottate dal governo centrale inglese: "Non sono nessuno per giudicare queste decisioni, è giusto che ad adottare queste misure siano le autorità".

Mourinho su Son ha poi aggiunto: "Il club ovviamente, si atterrà alle decisioni prese anche per la situazione di Son". Parole chiare da parte del tecnico portoghese che non avrà quindi a disposizione, per due settimane, il giocatore asiatico. Nel frattempo domenica gli Spurs se la vedranno con il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo, club in buona forma che ha anche raggiunto gli ottavi di finale di Europa League.