INTER LUDOGORETS GODIN/ Attraverso un post su Twitter, Diego Godin, esperto difensore centrale dell'Inter di Antonio Conte, ha commentato la vittoria di ieri sera contro il Ludogorets, partita che è valsa la qualificazione agli ottavi di Europa League.

Il capitano della nazionale uruguaiana ha espresso così la sua soddisfazione, con un però: "Contenti per la vittoria e la qualificazione per il prossimo turno di Europa League ma oggi (ieri, ndr) ci sono mancati molto i nostri tifosi". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!