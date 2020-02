CORONAVIRUS PIANESE / "La dirigenza dell'Us Pianese sta rispettando tutte le disposizioni del ministero della salute e i contagiati sono in cura o attenzionati". Questa una piccola parte del comunicato che la società toscana, che milita in Serie C, ha diramato in seguito alla situazione legata al Coronavirus.

Tre calciatori e un collaboratore del club bianconero sono stati contagiati. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Questo il comunicato: "Dopo aver attuato tutte le indicazioni del Ministero della Salute e aver provveduto a richiedere il tampone di controllo su calciatori, tecnici, dirigenti e collaboratori che avevano accusato sintomi influenzali, l'Us Pianese comunica notizie positive sullo stato di salute dei propri tesserati e procede con l'ottemperamento delle disposizioni ufficiali".

Prosegue il comunicato: "Il primo è un giocatore che aveva iniziato ad accusare un lieve rialzo della temperatura e cefalea sabato sera scorso, quando la squadra era in trasferta ad Alessandria per disputare una partita di campionato. Assistito dal Responsabile Sanitario della squadra, dottor Paolo Luatti, che lo ha precauzionalmente isolato dagli altri componenti della rosa e ha disposto che non partecipasse alla partita, ha poi continuato a manifestare malessere e stato febbrile ed è stato sottoposto a tampone nella giornata di mercoledì, risultando positivo e poi ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Siena. Il secondo calciatore invece è in isolamento presso la propria abitazione, pur non presentando alcun sintomo, così come il terzo calciatore che è leggermente febbricitante.

La quarta persona risultata positiva al tampone è un collaboratore della società che stamattina, dopo aver trascorso la notte in stato febbrile, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Siena. Attualmente la febbre è calata e non si ravvisano particolari complicanze. La Società sportiva ha gestito la situazione attenendosi scrupolosamente alle linee guida ufficiali e coinvolgendo prontamente tutti gli organi preposti".