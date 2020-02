Barcellona, futuro Suarez: l'attaccante allo scoperto. Spunta la clausola

BARCELLONA SUAREZ FUTURO / Torna a parlare Suarez. L'attaccante uruguaiano, alle prese con un importante infortunio, che sta complicando non poco la stagione del Barcellona, ha fatto il punto sul suo futuro, svelando la presenza di una clausola all'interno del suo contratto: "Sono felice qui e anche la mia famiglia - ammette a 'RAC 1' - Sono dove ho sempre voluto essere e mi sento utile. La decisione deve venire dal club, loro conoscono la mia predisposizione. Voglio continuare, ma non dipende da me. C'è anche l'opzione che se il prossimo anno gioco il 60% delle partite in cui sono disponibile, il rinnovo sarà automatico".

INFORTUNIO - "Stavo giocando perché ero abituato a giocare con il dolore. Nel ginocchio destro avevo problemi. Nella cartilagine, avevo anche una cisti meniscale e questo ti costringe a forzare altre aree del ginocchio e tutto si unisce e ti causa problemi.

Sono forte verso le critiche e mi sto impegnando per stare di nuovo bene".

Le condizioni fisiche non proprio ottimali e l'età che avanza stanno spingendo il Barcellona a guardarsi attorno, alla ricerca di un nuovo centravanti. Il nome in cima alla lista dei desideri dei blaugrana - non è certo un segreto - è quello di Lautaro Martinez. Bisognerà fare i conti con le resistenze dell'Inter, con un prezzo elevatissimo (superiore ai 100 milioni di euro) e con la concorrenza agguerrita del Real Madrid.

