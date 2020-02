Coronavirus, il Bayern si tutela | Vietate foto con i tifosi

CORONAVIRUS BAYERN MONACO/ Il Bayern Monaco si tutela dall'emergenza Coronavirus. Il club tedesco, il più famoso del campionato della sua nazione, secondo quanto riportato da 'Marca', adotterà delle misure per prevenire eventuali contagi.

Per le ultime notizie sul calciomercato dei campionati esteri---> clicca qui!

Le stelle del Bayern Monaco infatti, almeno per il momento, non potranno fermarsi per firmare autografi e scattare foto e selfie con i tifosi. Lo ha annunciato il dottor Roland Schmidt, a capo della medicina interna della società bavarese.